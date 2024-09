Bandidos enganam porteiro e roubam em prédio de luxo de Goiânia

Goiânia – Dois homens fingiram ser moradores de um prédio de luxo, na capital goiana, e conseguiram invadir um dos apartamentos do residencial. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla sai do local com uma mala. De acordo com o boletim de ocorrência, um morador denunciou que teve o apartamento invadido, cofres arrombados, além de dinheiro e joias levados.

O crime aconteceu na tarde de sábado (7/9), em um prédio próximo ao Parque Vaca Brava, em uma área nobre da cidade. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), mas, até o momento, não há mais detalhes sobre a apuração.

2 imagens

1 de 2

Criminosos se passaram por moradores do prédio

Reprodução/TV Anhanguera

2 de 2

Apartamento foi invadido e furtado pelos criminosos

Reprodução/TV Anhanguera

Entrada liberada A ação dos homens foi flagrada pelas câmeras de segurança do prédio. Um vídeo mostra quando os dois homens chegam na porta do prédio, às 15h38, e a forçam para entrar. Sem sucesso, eles acenam para a recepção, que permite a entrada da dupla no local. Eles conversam com o porteiro e, em seguida, vão para o elevador de serviço. Uma hora depois eles saem do prédio com uma mala.

À polícia, o morador do apartamento invadido contou que, por volta de 12h, a recepção do prédio recebeu uma ligação suspeita. De acordo com informações da TV Anhanguera, na ligação, os suspeitos afirmaram que fariam entregas e perguntaram se os moradores de três apartamentos estavam.

Um familiar do morador do apartamento invadido relatou que o porteiro que abriu a porta para os suspeitos trabalha no prédio há pouco tempo. Disse ainda que, ao entrar, eles afirmaram ao funcionário que eram moradores e, com isso, tiveram a entrada liberada na recepção.

Conforme registro do Boletim de Ocorrência, o morador relatou à Polícia Militar (PM) que, no fim da tarde, o síndico ligou informando sobre a situação. Segundo ele, os suspeitos arrombaram a porta de serviço para entrar no apartamento. Dentro da casa, segundo o relato, eles explodiram dois cofres e levaram cerca de R$ 15 mil, além de uma arma de fogo e joias.