Bandidos incendeiam e sequestram ônibus no Rio de Janeiro

Criminosos incendiaram dois ônibus na Avenida Automóvel Clube, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (14/8). Pouco antes, nove coletivos foram sequestrados e usados como barricadas em Guadalupe. Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estão no local.

Segundo agentes, a ação foi feita como represália contra a morte, durante uma operação da Polícia Militar no conjunto de favelas, de Washington Costa de Oliveira, o W ou Charlote, um dos chefes do tráfico na Vila Norma, Baixada Fluminense.

A tenente-coronel Cláudia Moares disse ao RJTV que ainda não tinha informações suficientes para afirmar que as duas ações em Belford Roxo e em Guadalupe estão interligadas.

“Na primeira situação, no Chapadão, nós tivemos uma operação do 40º BPM (Irajá) para questão de repressão de roubos de veículos e de cargas, muito comuns ali. Nesta operação, na parte da manhã, houve confronto com criminosos, e a morte de um deles. A partir daí, eles (bandidos) fizeram essas ações que costumam fazer em termos de represália, que foi a questão do sequestro dos ônibus. E a Polícia Militar imediatamente conseguiu evitar que fossem depredadas. Em relação a Belford Roxo, o que a gente tem também foi represália a uma ação do 39º BPM ( Belford Roxo)”, detalhou a oficial.

Os ônibus queimados são das empresas Transportes Flores e Auto Viação Reginas.

Segundo dados da Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), com o caso desta quarta, o número de coletivos incendiados neste ano no Rio chegou a 15. Um terço das ocorrências ocorreu na Baixada Fluminense.