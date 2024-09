Bandidos invadem mansão, fazem família refém e trocam tiros com a PMDF

Um homem foi preso e um adolescente, apreendido após um roubo com restrição de liberdade em uma mansão no Lago Norte, na madrugada deste sábado (21/9). A dupla invadiu a residência, fugiu no carro da família, saltou do veículo em movimento e trocou tiros com policiais antes de ser detida.

1 de 3

Bandidos tentaram fugir por estradas de terra

PMDF/Divulgação

2 de 3

Dupla derrubou um portão durante a fuga

PMDF/Divulgação

3 de 3

PMDF chegou a trocar tiros com os indivíduos

PMDF/Divulgação

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os indivíduos invadiram a mansão e fizeram refém todos os moradores, amarrando-os com cadarços. Eles agrediram o dono do imóvel e chegaram a quebrar um dente dele.

Após amarrarem a família, os suspeitos foram recolhendo dinheiro e equipamentos eletrônicos das vítimas. Em seguida, fugiram no Hyundai Tucson que estava na garagem do imóvel.

Neste momento, policiais flagraram a dupla tentando fugir. A partir daí, iniciou-se uma perseguição. Os bandidos adentraram a região do Varjão, passando por estradas de terra, mantendo a fuga por oito quilômetros.

Durante a escapada, a dupla passou em alta velocidade pela entrada de um condomínio e acabou derrubando o portão do local.

Em determinado momento, o passageiro do carro roubado pulou do automóvel em movimento e saiu correndo mata adentro. O motorista parou o veículo e também tentou fugir.

Também a pé, os militares seguiram a perseguição. A dupla, então, iniciou troca de tiros com os policiais, mas ninguém ficou ferido. Em seguida, o adolescente se entregou.

O adulto conseguiu se esconder por mais tempo. Os policiais, no entanto, fizeram rastreamento dos equipamentos eletrônicos roubados e encontraram o suspeito.

O homem foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi autuado por roubo com restrição de liberdade e corrupção de menores. Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A arma usada pelos bandidos na troca de tiros não foi encontrada.