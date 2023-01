Bandidos rendem funcionários de hipermercado em Goiânia; veja vídeo

Goiânia – Mesmo sem nenhum ferido, a ação de bandidos aterrorizou funcionários de um hipermercado na manhã desta terça-feira (31/1) na capital goiana. Os ladrões renderam os trabalhadores, que foram obrigados a deitar no chão. Imagens registradas na loja mostram o crime.

O caso aconteceu no Carrefour da região sul da capital. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, foram roubados diversos aparelhos eletrônicos. Alguns suspeitos do crime acabaram sendo presos pela corporação, mas outros estão foragidos. Veja o vídeo:

RouboDe acordo com a PM, os funcionários informaram que foram levados ao menos 40 celulares, 2 tablets, 15 notebooks, um rádio e uma caixa de som.

Conforme a ocorrência registrada pela PM, sete trabalhadores foram rendidos e foi verificado que os homens tentaram arrombar uma porta de emergência. “Dois cadeados foram arrebentados por alicate para os autores do roubo saírem do estabelecimento”, descreve a ocorrência.

assalto carrefour 1

Funcionários foram rendidos pelos assaltantes durante a açãoReprodução/TV Anhanguera

assalto carrefour 3

Parte dos objetos roubados já foi recuperadaDivulgação/PMGO

assalto carrefour 2

Segundo a PM, foram levados apenas objetos eletrônicosDivulgação/PMGO

De acordo com a corporação, as diligências estão em andamento em Goiânia e também no Distrito Federal. Alguns objetos roubados já foram recuperados.