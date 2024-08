Bandidos torturam idoso por 3h no Lago Norte; PCDF procura 2 foragidos

As polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (21/8), uma operação para desarticular uma organização criminosa que roubou uma casa no Lago Norte e manteve um idoso de 85 anos refém.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (19/8), quando três assaltantes encapuzados entraram na casa do idoso, na QI 10, amarraram a vítima e a torturam física e psicologicamente por três horas, inclusive com socos no rosto. Os criminosos agrediram o dono da casa para que ele passasse informações sobre senhas de cartões bancários e o esconderijo de bens no imóvel.

Após roubar carro, joias, cartões, televisão, celulares e outros objetos da casa, o grupo fugiu para Planaltina (GO). A vítima foi deixada amarrado no imóvel e só foi achada depois de uma funcionária da família chegar para trabalhar.

Após o registro da ocorrência, investigadores da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) deram início a apurações para descobrir a autoria do crime. A hipótese inicial é de que uma ex-cuidadora do idoso teria abusado da confiança dele e feito cópias das chaves que tinha da casa da vítima.

Depois de ser demitida, a então funcionária da casa teria passado as informações privilegiadas que tinha ao companheiro dele. O comparsa era um criminoso foragido, que havia sido condenado por tráfico de drogas e homicídio.

A dupla contou, ainda, com a ajuda de outro bandido para cometer o crime. Com a identificação dos suspeitos, a PCDF conseguiu obter mandados de prisão preventiva deferidos pela Justiça contra o trio.

Um dos criminosos foi preso em Planaltina (GO). Já o casal formado pela ex-cuidadora e pelo companheiro dela está foragido: tratam-se de Sarah da Silva Santos e Rafael de Paulo Ferreira (ambos na foto em destaque).

A PCDF destacou que a população pode contribuir com informações anônimas sobre a dupla, por meio do Disque-Denúncia (telefone 197). O carro da vítima e outros bens foram recuperados, e os criminosos devem ser indiciados por associação criminosa e roubo qualificado pela restrição de liberdade. Somadas, as penas pelos delitos passam dos 18 anos de prisão.