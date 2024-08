Bando usava documentos falsos para tomar dinheiro de empresas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desmantelou, nesta quinta-feira (29/8), um bando especializado em alterar contratos sociais para tomar dinheiro de empresas. Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no local onde os indivíduos falsificavam documentos.

Segundo a PCDF, os acusados inseriam nomes no quadro de sócios das empresas com a documentação falsa e, em seguida, subtraíam os valores. Dois integrantes da quadrilha estão presos desde abril, época em que foi deflagrada a primeira fase da operação policial.

Durante as oitivas, um dos acusados confessou que participava das falsificações e deu detalhes de que serão utilizados nas investigações, que seguem em andamento.

Ainda não se sabe quanto os bandidos lucraram com as fraudes, bem como as empresas lesadas nos golpes.

Os indivíduos investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude, uso de documento falso, falsidade ideológica e falsificação de documento público, cujas penas, se somadas, podem chegar até 31 anos.