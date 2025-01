Banhistas são atacados por piranhas no Rio Catolé em Itapetinga

Relatos de moradores da cidade de Itapetinga nas redes sociais indicam que banhistas vêm sendo atacados por piranhas no Rio Catolé, que nasce no município de Barra do Chocça até desaguar no Rio Pardo.

Segundo informações do Sudoeste Hoje, o caso deve ser levado aos órgãos ambientais para verificar a veracidade dos fatos e possíveis causas da suposta incidência de piranhas.

Ainda conforme divulgado, os ataques em Itapetinga ocorreram nas proximidades da zona urbana do município, acima da captação do SAAE, que abastece a cidade.