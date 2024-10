Bank of America reporta lucro de US$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre de 2024

O Bank of America (BofA) divulgou seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre, apresentando um lucro de US$ 6,9 bilhões. Esse valor representa uma diminuição de 11,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar da queda no lucro, a receita do banco teve um leve crescimento de 0,4%, alcançando US$ 25,3 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 0,81, superando as previsões que eram de US$ 0,76. No segmento de varejo, a receita do BofA caiu 1%, totalizando US$ 10,4 bilhões. Essa redução foi acompanhada por uma diminuição de 4% nos depósitos médios. No entanto, quando comparados aos níveis anteriores à pandemia, houve um aumento significativo de 30%.

Em contrapartida, a receita proveniente da gestão de fortunas cresceu 8%, atingindo US$ 5,8 bilhões. As taxas relacionadas aos bancos de investimento também mostraram um desempenho positivo, com um aumento de 18%, totalizando US$ 1,4 bilhão. Além disso, os depósitos médios do banco subiram 9%, alcançando US$ 550 bilhões. O faturamento gerado por operações de trading cresceu 12%, somando US$ 4,9 bilhões, refletindo um ambiente favorável para esse tipo de atividade.

O BofA também reportou provisões para créditos perdidos no valor de US$ 1,5 bilhão, mantendo-se estável em relação ao trimestre anterior e superando os US$ 1,2 bilhão registrados no mesmo período do ano passado. O CEO do banco, Brian Moynihan, ressaltou o crescimento contínuo nos empréstimos médios e destacou que este é o quinto trimestre consecutivo em que os depósitos médios apresentam aumento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira