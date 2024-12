BAP, novo presidente do Flamengo, anuncia contratação para 2025

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi eleito como novo presidente do Flamengo no último dia 9 de dezembro, tomou posse na noite desta quarta-feira (18), mas assume o clube oficialmente apenas no próximo dia 2 de janeiro. No entanto, a movimentação pensando na temporada 2025 já começou e o dirigente anunciou a contratação de José Boto como diretor técnico em sua gestão: “Nosso diretor técnico será o José Boto”, revelou BAP.

BAP também falou da conversa que teve com o profissional: “Eu acho que não vou ter tempo de falar tudo o que conversei com o Boto. Acho que conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele é muito experiente. O que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas não é tão boa do ponto de vista operacional. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. Eu acredito que eu separo a razão e a emoção. Ele acredita em processo, metodologia e planejamento. Ele chega dia 28 de dezembro.”

Luiz Eduardo Baptista será presidente do Flamengo no próximo triênio (2025 a 2027). A Chapa 1 (Raça, Amor e Paixão), de oposição, encabeçada pelo empresário de 64 anos, venceu o pleito com 1.731 votos. O novo mandatário toma posse no dia 18 de dezembro.