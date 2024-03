Baptista Jr. disse que rechaçou minuta de decreto de estado de sítio

Em depoimento à PF, o ex-comandante da Aeronáutica afirmou que a iniciativa de apresentar o documento foi do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira

PODER360 15.mar.2024 (sexta-feira) – 21h08



O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior afirmou à PF que se recusou a receber a minuta que seria do decreto de estado de sítio e GLO para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência. Baptista relatou ter sido convidado para uma reunião com o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e os demais comandantes das Forças Armadas para apresentar uma minuta. O militar respondeu que não admitiria a hipótese de um golpe. Os depoimentos de Baptista Jr. e de outros alvos da operação Tempus Veritatis, da PF, tiveram o sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta 6ª feira (15.mar.2024). Eis a íntegra do depoimento (PDF – 5 MB).