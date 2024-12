Barack Obama faz lista de filmes, séries e músicas favoritas de 2024

O ex-presidente da república dos Estados Unidos Barack Obama gosta de mostrar aos seus fãs e seguidores que anda antenado na cena cultural, pelo menos na norte-americana. O marido de Michelle costuma fazer uma seleção de livros, filmes e canções que mais gostou a cada ano. E ele já fechou a sua lista de 2024.

Entre os dez filmes que o democrata recomendou, estão títulos como “Conclave”, o blockbuster “Duna: Parte 2”, “Um Completo Desconhecido”, este sobre os primeiros anos de carreira de Bob Dylan, e “Piano de família”. Curiosamente, alguns brasileiros foram na publicação do ex-presidente nas redes sociais para recomendá-lo o filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, que não figura na lista. O longa tem conquistado prêmios e indicações ao redor do mundo e chegou a ser cogitado pelo jornal The New York Times para o prêmio principal do Oscar.

