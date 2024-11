Baralho do Crime da SSP é atualizado com cinco cartas de foragidos

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) atualiza neste final de semana o Baralho do Crime, com cinco cartas que exibem foragidos da justiça procurados por homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, crimes de torturas e porte ilegal de armas de fogo. Os procurados foram inseridos nos naipes de Espadas, Copas e Ouros.

Ocupando a carta ‘Oito de Espadas’, Diego Barreto da Silva, conhecido como “Diego Cigano”, é apontado como participante da chacina de quatro ciganos em Feira de Santana, em agosto de 2023. Ele também é acusado do homicídio do cigano Iomar Barreto Cabral, ocorrido em outubro de 2023, no município de Rafael Jambeiro. Três dias depois, ele ordenou a chacina de seis familiares de Iomar, em Jequié.

A Polícia Civil realizou diligências na propriedade de “Diego Cigano”, onde foram encontradas duas pistolas calibre 9mm. Após perícias, constatou-se que eram as mesmas armas utilizadas na prática dos crimes, motivados por vingança.

As cartas Nove e Dez de Espadas passam a ser representadas, respectivamente, por Leandro Salvador Melo, conhecido como “Dodô”, e por Gilmar Souza da Silva, mais conhecido como “Vaqueiro”. Os criminosos estavam reclusos no Conjunto Penal de Paulo Afonso, onde cumpriam pena por diversos homicídios cometidos no município, quando fugiram em junho de 2023.

Segundo investigações, ainda no Conjunto Penal, Gilmar liderava a rede de tráfico de drogas no Bairro BTN e ordenava a morte de pessoas que tinham alguma dívida com ele ou que lhe causassem algum ‘prejuízo’ na venda de drogas.

A carta ‘Valete de Copas’ passa a refletir a figura de Fábio Maciel da Silva, conhecido como “Galo” ou “Galo Preto”, líder de uma organização criminosa que atua nos bairros de Tancredo Neves, Engomadeira e Estrada das Barreiras, na capital baiana. O foragido possui mandado por homicídio.