Baralho do Crime: Líder de facção criminosa de Candeias é preso em SP

O líder de uma facção criminosa atuante em Candeias, município da Região Metropolitana de Salvador, foi preso, nesta terça-feira (5), em Guarulhos, durante operação integrada das Forças da Segurança da Bahia e de São Paulo. Nailton Almeida dos Santos era o “9 de Copas” do Baralho do Crime da SSP-BA.

O homem possuía quatro mandados de prisão pelos crimes de homicídios e extorsão, e no momento da ação, apresentou uma CNH falsa, com o nome de Sydnei Castro de Oliveira. Com ele os policiais apreenderam um revólver e munições.