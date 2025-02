Baratas mordem humanos? Entenda os riscos desse contato inusitado

Não é que não pode, não é indicado. As baratas carregam diversos microrganismos, como bactérias e protozoários, que podem causar doenças como salmonelose, gastroenterite e infecções. Ao esmagar uma barata, você libera esses microrganismos no ar e em superfícies, aumentando o risco de contaminação.

Suas fezes, saliva e partes do corpo podem desencadear crises de asma, rinite e outras reações alérgicas, especialmente em pessoas sensíveis.