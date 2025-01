Bárbara Evans abre o jogo sobre relação difícil com a mãe, Monique Evans

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Bárbara Evans, 33, fez um desabafo sobre sua relação com a mãe, Monique Evans, 68.

Questionada por uma seguidora, a influenciadora disse que não se dá bem com Monique. No Instagram, uma seguidora questionou: “Como é a relação com a sua mãe?”

Bárbara também deixou claro que não ia mais falar sobre o assunto. “Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim… Nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nos moramos muito longe”.

Monique mora no Rio, com a esposa, Cacá Werneck, 40, e Bárbara vive com a família no interior de São Paulo. “Ela é Casada com a Cacá, eu vi um vídeo… Falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim. Minha família: 3 filhos + marido + 3 cachorros + trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeite esse momento. Não irei mais me pronunciar, sobre esse assunto. Beijos”.

