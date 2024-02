‘Barbie do Pó’ é presa com drogas em São José do Rio Preto

A Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante a jovem Eduarda Marques, de 20 anos, por suspeita de envolvimento com drogas. A ação ocorreu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde os agentes flagraram a jovem guardando entorpecentes em uma área rural. Durante a abordagem, foram encontrados 13 pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 340 em um apartamento. O caso foi registrado como porte ilegal de drogas. Além de Eduarda, um adolescente de 16 anos também foi apreendido. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a prisão da jovem e a apreensão do adolescente. Nas redes sociais, Eduarda Marques era conhecida como “Barbie do Pó”, atuando como blogueira e influencer. Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, ela compartilhava fotos e vídeos de suas atividades, incluindo modelos, festas e manobras perigosas em motos. A Jovem Pan tentou entrar em contato com a defesa de Eduarda, porém não obteve sucesso até o momento da publicação desta matéria. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

