Barcelona e Arsenal Brilham na Liga dos Campeões; Manchester City é derrotado

Na última rodada da Liga dos Campeões, Barcelona, Milan e Arsenal se destacaram com vitórias em seus respectivos jogos, enquanto o Manchester City enfrentou uma derrota para a Juventus. O Barcelona, em um confronto emocionante, superou o Borussia Dortmund com um placar de 3 a 2, com Raphinha e Ferran Torres se destacando ao marcar os gols da equipe. Com essa vitória, o time catalão alcançou 15 pontos, ocupando a segunda posição, atrás do Liverpool, que lidera com 18 pontos. O Arsenal também teve um desempenho notável, derrotando o Monaco por 3 a 0. Os gols da partida foram anotados por Saka, que marcou duas vezes, e Havertz, que contribuiu com um gol. Com essa vitória, o Arsenal subiu para a terceira posição, totalizando 13 pontos na tabela. O Milan, por sua vez, venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1, com Rafael Leão e Abraham garantindo os gols que levaram a equipe a 12 pontos.

WhatsApp

Em contraste, o Manchester City não conseguiu se impor e foi derrotado pela Juventus por 2 a 0. Os gols da equipe italiana foram marcados por Vlahovic e McKennie, o que permitiu à Juventus somar 11 pontos na competição. O City, por outro lado, permanece com apenas 8 pontos, o que coloca a equipe em uma situação delicada na tabela. Outros resultados da rodada da Liga dos Campeões incluíram o Atlético de Madrid, que venceu o Slovan Bratislava por 3 a 1, e o Lille, que superou o Sturm Graz por 3 a 2. O Borussia Dortmund, após a derrota para o Barcelona, ficou com 12 pontos, enquanto o Feyenoord teve uma vitória expressiva sobre o Sparta Praga, com um placar de 4 a 2. O Stuttgart também se destacou, goleando o Young Boys por 5 a 1. Além disso, o Benfica e o Bologna empataram em 0 a 0, resultando em um jogo sem gols.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA