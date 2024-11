Barcelona é derrotado pela Real Sociedad, mas mantém a liderança no Campeonato Espanhol

O Barcelona enfrentou a Real Sociedad em San Sebastián e saiu derrotado por 1 a 0, na 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã, que não contou com Lamine Yamal e teve Raphinha em uma atuação discreta, ainda assim se mantém na liderança da competição, acumulando 33 pontos, seis a mais que o Real Madrid. A Real Sociedad, jogando em casa, demonstrou um sólido desempenho defensivo e aproveitou bem os contra-ataques. Durante o primeiro tempo, o Barça teve um gol de Lewandowski anulado após revisão do VAR. A equipe da casa, por sua vez, conseguiu criar boas oportunidades, culminando com o gol de Becker aos 32 minutos.

No segundo tempo, o jogo se tornou bastante equilibrado, com o Barcelona buscando o empate. No entanto, a defesa da Real Sociedad se mostrou eficiente, neutralizando as investidas do adversário. Além disso, a equipe anfitriã teve chances de aumentar a vantagem, mas não conseguiu concretizar. Essa partida representou uma das melhores exibições da Real Sociedad nesta temporada, destacando-se pela organização tática e pela capacidade de aproveitar os momentos decisivos. O Barcelona, apesar da derrota, acredita que está no caminho certo na temporada devido às últimas boas exibições.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA