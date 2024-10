Barcelona jogará El Clásico com logo do Coldplay na camisa. Entenda

O Barcelona anunciou novidade para o El Clásico do próximo dia 26. Contra o Real Madrid, o clube Blaugrana irá a campo com o logo da banda inglesa Coldplay estampado na sua camisa. A ação faz parte do acordo de patrocínio do time com o Spotify.

O logo da banda também estará na camisa da equipe feminina do Barcelona durante partida contra o Eibar, no próximo dia 2 de novembro. Além da parceria no uniforme, o clube lançará coleção limitada de itens com a banda Coldplay.

Esta é a quinta parceira entre o Barcelona com um artista ou grupo musical. O logo do Coldplay é uma série de luas, que substituirá o emblema do Spotify na área central da camisa do clube.

A primeira colaboração entre o time catalão e um artista ocorreu ainda em 2022, com o rapper canadense Drake, mas terminou em derrota para o Real Madrid no clássico. Na sequência, a parceria com a cantora espanhola Rosalía resultou em vitória contra o rival.

Nas últimas duas colaborações, com a banda inglesa Rolling Stones e a cantora colombiana Karol G, o Barcelona deixou o clássico contra o Real Madrid com derrotas consecutivas.