Barcelona sofre gol nos acréscimos, empata com Betis e vê liderança do Espanhol ameaçada

O Barcelona sofreu um gol nos minutos finais e empatou por 2 a 2 com o Betis neste sábado (7), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski e Ferrán Torres marcaram para os catalães, enquanto Lo Celso e Ruibal balançaram as redes para o time anfitrião. Com o resultado, o Barcelona chegou a 38 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que tem 33 pontos e dois jogos a menos. O Betis, por sua vez, alcançou 21 pontos e permanece na zona intermediária da tabela.

O Betis começou melhor e quase abriu o placar logo no início, mas o goleiro Iñaki Peña e o atacante brasileiro Raphinha impediram o gol. Aos 39 minutos, o Barcelona aproveitou uma das poucas chances claras: Koundé cruzou rasteiro e Lewandowski empurrou para a rede. No segundo tempo, o Betis voltou mais ofensivo e empatou com um pênalti convertido por Lo Celso, após Vitor Roque ser derrubado na área por De Jong.

O Barcelona retomou a liderança com Ferrán Torres, que contou com a validação do VAR para confirmar o gol. Nos acréscimos, o Betis arrancou o empate. Ruibal, que havia entrado no segundo tempo, marcou aos 48 minutos, garantindo um ponto para os donos da casa. O Barça agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões, enfrentando o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira (11), na Alemanha. O Betis, por sua vez, joga na quinta-feira (12) contra o Petroclub, pela Liga Conferência, na Moldávia.

Brasileiro se destaca em outra partida da rodada

Mais cedo, o atacante brasileiro Marcos André marcou para o Valladolid, mas sua equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Las Palmas. Com o resultado, o Valladolid segue na lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 9 pontos, enquanto o Las Palmas ocupa a 13ª posição, com 18 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Pubicado por Felipe Cerqueira