Barco afunda e tripulantes ficam 3 dias à deriva na Bahia; pescador nadou mais de 48h em busca de socorro

Três pescadores foram resgatados neste domingo (20) após ficar três dias à deriva no Extremo Sul baiano. Os sobreviventes tinham saído de Alcobaça, na última quinta-feira (17), a bordo do barco de pesca “Lucas Henrique”, mas a embarcação naufragou próximo de Corumbau, já no município de Prado.

Um dos pescadores, identificado como Zeilton da Paixão Ferreira, amarrou uma boia salva-vidas no corpo e nadou por mais de 48 horas em busca de socorro. Os outros dois sobreviventes, Lucas Henrique dos Santos Ferreira, filho de Zeilton; e Ivan da Paixão Ferreira, irmão de Zeilton, foram encontrados em um recife, informou a TV Santa Cruz.

Segundo a Marinha do Brasil (MB), equipes da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) foram informados de que o barco havia desaparecido a quase 30 quilômetros de Caraíva, em Porto Seguro. Com isso, iniciaram a operação de busca com o Salvamar Leste do Comando do 2º Distrito Naval.

Durante as buscas, foram empregadas duas aeronaves, incluindo uma do modelo G-FLY, cedidas por um membro da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar) em Porto Seguro. A Marinha informou que houve ainda uma grande mobilização das comunidades pesqueiras e náuticas na região, que empregaram suas embarcações nas buscas. Por fim, os pescadores foram encontrados e resgatados, em boas condições de saúde.

Já em terra, eles foram atendidos pelo Samu e encaminhados para o Hospital São Bernardo, em Alcobaça, onde foram atendidos. Um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi aberto para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Emergências no mar ou em rios podem ser informadas à Marinha através do número 185. O serviço opera 24 horas por dia.