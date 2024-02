Bares e restaurantes adotam estratégias para atrair clientes no Carnaval

A poucos dias do início oficial do Carnaval, o setor de bares e restaurantes se prepara para

receber os foliões com expectativa elevada. De acordo com dados recentes divulgados pela

Abrasel, a perspectiva é de um movimento positivo nos estabelecimentos durante as

festividades; cerca de 75% dos empreendedores esperam faturar mais que em 2023.

Empreendedores de diferentes regiões do Brasil compartilham da confiança pelo aumento do faturamento do setor durante o Carnaval. No Maranhão, por exemplo, tradicionalmente

conhecido por suas festividades, os empresários locais estão investindo em estratégias para atrair tanto os moradores do estado quanto os turistas que viajam para curtir o feriado.

A proprietária do restaurante Don Irdara, no Maranhão, Camila Di Minda, afirma que em São Luís, capital do estado, o pré-carnaval já tem feito a diferença. Desde então, os empreendedores do setor vêm optando por alternativas para garantir e manter o aumento nas vendas.

“A expectativa é de crescimento no faturamento. Os bares e restaurantes estão com

programações de blocos e eventos especiais para atrair os clientes, principalmente turistas”, reforça Camila.

Em Salvador (BA), um dos destinos favoritos do Carnaval no país, a expectativa dos

empreendedores dos bares e restaurantes é especialmente alta. Com a retomada do turismo, os estabelecimentos na capital baiana recebem um grande fluxo de visitantes e, para atender os clientes, os estabelecimentos optaram por estender o horário de funcionamento, por exemplo.

É o que reforça o proprietário do Boteco do Caranguejo, Angelo David. O empreendedor já

está há mais de 30 anos no mercado e afirma que Salvador vive um ano atípico.

“Nos últimos anos, as pessoas começaram a buscar opções de bares e restaurantes para

aproveitarem a data. Pensando nessa busca do público, os nossos estabelecimentos estarão abertos de 11h até às 3h, com programação especial. A intenção é aproveitar a alta do turismo; nossa expectativa é de um crescimento de faturamento de, aproximadamente, 20% em comparação aos finais de semana normais” revela Angelo.

Já em Belo Horizonte, os empreendedores do setor também estão otimistas. A cidade tem

vivenciado um aumento no turismo durante os dias de folia e os empresários locais destacam a importância de inovação e criatividade para conquistar a preferência dos consumidores no período festivo.

Para a proprietária do Bar do Bolão, Karla Rocha, a principal dica é garantir agilidade para os clientes. “O folião não quer perder tempo com atendimentos e serviços demorados. Por isso, estamos investindo em almoços práticos que possam atender o público com agilidade e qualidade.”, conta Karla.

Os foliões já se movimentam para iniciar a folia. A designer Paola Gusmão é do interior de

Minas Gerais e passará o Carnaval em Belo Horizonte. Para ela, as expectativas para aproveitara data também são altas; a mineira está em busca de blocos de ruas e boas opções de bares e restaurantes. “O Carnaval é minha data favorita do ano. É o momento em que aproveito para conhecer novas pessoas, mas principalmente novos estabelecimentos. Escolhi Belo Horizonte por sua diversidade de bares e restaurantes, e minha intenção é conhecer novos pratos e sabores na capital”, revela Paola.

O comportamento dos foliões reflete nos índices. De acordo com o mesmo levantamento da

Abrasel, a média de aumento no faturamento esperado é de 15% em comparação ao ano anterior e de 17% quando comparado a um fim de semana típico.