Bares e restaurantes devem ter aumento no faturamento no 1º trimestre de 2025

Verão e carnaval devem levar milhares de pessoas aos estabelecimentos em todo o Brasil

O setor de bares e restaurantes inicia 2025 com otimismo, projetando crescimento de até 15% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2024, conforme pesquisa da Abrasel. O verão e Carnaval são apontados como principais impulsionadores dessa alta.

Os empreendedores inclusive já têm preparado para atender à demanda. “Com o aumento das vendas de dezembro, contratamos cumins, garçons, cozinheiro e auxiliar de cozinha, além de realizarmos treinamentos. Isso é fundamental para que, com a casa cheia, nossos clientes não sofram impacto no atendimento”, destaca Gustavo Duarte, proprietário do restaurante Coco Bambu Beira Mar, em Fortaleza (CE).

O histórico reforça essa expectativa de alta no 1º trimestre. Durante o Carnaval de 2024, cidades como Recife tiveram aumento de até 50% no faturamento em algumas regiões, enquanto Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte registraram crescimento médio de 15% em comparação ao ano anterior.

Até mesmo cidades fora da rota tradicional da folia, como Curitiba e Porto Alegre, observaram aumento significativo na movimentação, com crescimentos de até 20% e 10%, respectivamente.

Em 2025, a maioria dos empreendedores (73%) espera um aumento nas vendas no primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo período de 2024. Para Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, o início de 2025 pode consolidar a recuperação do setor. “O fortalecimento das vendas durante o verão e o Carnaval pode ser um divisor de águas para milhares de empresas que ainda lutam para se estabilizar financeiramente”, afirma.

Apesar do cenário otimista, desafios persistem. Pesquisa realizada pela Abrasel revela que cerca de 59% das empresas operaram sem lucro em novembro, uma realidade que pressiona empresários a buscar alternativas criativas. Entre as estratégias adotadas estão promoções, programas de fidelização e maior qualificação das equipes.

Além disso, 40% dos empresários reforçam suas equipes em dezembro para lidar com o aumento de demanda. Muitos, como Gustavo Duarte, investem em treinamento para garantir que o atendimento e a experiência do cliente não sejam comprometidos, mesmo com a alta movimentação.

O público também desempenha papel essencial nesse crescimento. Com maior movimentação nas ruas e mais viagens em família, os consumidores impulsionam o setor, explorando novos cardápios e experiências. Restaurantes, por sua vez, aproveitam para criar ações promocionais que incentivam a fidelidade e o retorno dos clientes.

A chegada do verão e o início de 2025 representam um momento decisivo. Para milhares de empreendedores do setor, as altas temperaturas, o clima de celebração e o Carnaval serão oportunidades para superar adversidades e consolidar bons resultados financeiros. Para o público, é a chance de aproveitar o melhor da gastronomia brasileira, marcando o início de um ano que promete ser promissor para todos.

Com base no desempenho positivo de 2024, a expectativa é de que o setor continue a expandir, o que faz com que os clientes tenham mais opções para se divertir durante o 1º trimestre.