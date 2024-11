Bares e restaurantes são preferidos para 1º encontro de casais

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2022 com 1.617 participantes revelou que bares e restaurantes são os lugares preferidos para o primeiro encontro. O levantamento mostrou que 30,3% dos entrevistados preferem um jantar, seguido por 23,7% que optam por um café. Outras opções incluem passeios a pé, escolhidos por 12,3%, sair para beber, também com 12,3%, e atividades divertidas, com 11,1% de preferência.

Para Gustavo Alves, proprietário do Kobes Emporium Bar, em Belo Horizonte, a preferência se deve a fatores como segurança e conforto que esses locais proporcionam. “Bares e restaurantes são vistos como lugares seguros”, comenta ele.

Além disso, ele acredita que a experiência completa, que inclui boa comida, atendimento de qualidade e ambiente acolhedor, é o que atrai casais para o primeiro encontro.

O Kobes Emporium Bar já faz parte da história de muitos casais. “Temos casais que marcaram o primeiro encontro e, hoje, depois de vários anos, voltam com os filhos, mantendo o bar como uma lembrança afetiva do casal”, compartilha Gustavo. A conexão emocional que o espaço proporciona contribui para que ele se torne um ponto especial na memória dos clientes.

Gustavo destaca, ainda, a importância de um atendimento atencioso e respeitoso. Sua equipe é treinada para receber os casais de maneira cordial e discreta.

“Um bom atendimento é sempre encantador; ser atencioso sem ser invasivo é primordial para casais em um primeiro encontro”, explica ele, evidenciando como o cuidado com o cliente ajuda a tornar a experiência mais significativa.

Quem concorda com isso é Karla Caroline, engenheira de produção que mora no Rio de Janeiro. Ela que conheceu o marido no trabalho, escolheu um bar que ambos gostavam para o primeiro encontro.

“É um bar que por coincidência nós dois frequentamos há muitos anos. Foi o cenário perfeito para nos conhecermos fora do ambiente do trabalho, afinal nos fez sentir mais à vontade. Virou um lugar especial para nós e sempre voltamos ao estabelecimento”, revela Karla.

Assim, bares e restaurantes são cenário de diversas histórias de diferentes casais. Seja para um jantar romântico ou uma conversa casual em um café, esses espaços oferecem não apenas refeições, mas um ambiente propício para criar memórias e laços afetivos.

Onde os casais se conhecem

Outra pesquisa interessante realizada entre 1930 e 2024 mostra onde os casais se conheceram ao longo dos anos. O levantamento aponta que em 2024, 60,76% dos casais se conheceram online, o que evidencia a crescente importância das plataformas digitais na formação de relacionamentos.

Em seguida, 13,86% se conheceram por meio de amigos e 8,48% no trabalho. Bares e restaurantes ainda ocupam uma posição significativa, com 4,91% dos casais tendo iniciado suas histórias nesses locais, o que confirma o ambiente acolhedor e seguro que esses estabelecimentos oferecem para quem está em busca de conexões.