Barrado pelo Brasil no grupo, Maduro insiste: “Somos dos Brics”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou em transmissão ao vivo que o país faz parte dos Brics, grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que tem aberto espaço para novos países. A Venezuela, porém, teve o pedido de ingresso como país parceiro dos Brics vetado pelo Brasil, o que enfureceu Maduro e afetou a relação entre os vizinhos sul-americanos.

Maduro voltou ao assunto ao comentar a participação do vice-presidente venezuelano para comunicação e cultura em uma reunião sobre mídia de países do bloco, realizada em São Paulo. “Nosso ministro (esteve) em São Paulo, no Brasil, ratificando que somos dos Brics”, afirmou o presidente.

Veja o momento:

“Somos dos Brics”, diz Nicolás Maduro após visita de ministro ao Brasil. Em transmissão ao vivo na quinta-feira (14/11) Maduro relatou a participação do vice-presidente de governo para comunicação e cultura em uma reunião sobre mídia de países do bloco. Apesar de afirmar que o… pic.twitter.com/3pKctK2fK7 — Metrópoles (@Metropoles) November 15, 2024

O Brasil vetou a participação da Venezuela nos Brics, desencadeando um desgaste entre os dois países. Após a cúpula dos Brics na Rússia, Maduro classificou a postura brasileira como uma “agressão” contra a Venezuela, e chegou a comparar Lula ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em participação na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados no fim de outubro, Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, explicou a decisão do governo brasileiro.

“O Brasil não quer uma expansão indefinida, o Brasil acha que tem que ser países com influência e que possam ajudar a representar a região. E a Venezuela de hoje não preenche essas condições na nossa opinião”, disse Amorim a parlamentares presentes na reunião.