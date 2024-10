Barreiras ganha uma subsede do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Bahia

A região Oeste da Bahia agora conta com uma unidade do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Bahia (CREFITO-7). A cerimônia de inauguração ocorreu na noite desta sexta-feira (25), no centro de Barreiras, na Avenida José Bonifácio, nº 737, marcando a segunda subsede do Conselho no estado.

Com isso, além de Salvador e Vitória da Conquista, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e toda a população do Oeste agora têm acesso a serviços presenciais oferecidos pelo CREFITO-7.

O presidente do CREFITO-7, Dr. Rodrigo Medina, descerrou a placa inaugural, acompanhado pela delegada do Conselho em Barreiras, Dra. Carolina Santana de Oliveira. A cerimônia contou também com a presença da subsecretária da Saúde de Barreiras, Dra. Juana Ribeiro, e da subsecretária de Trabalho e Assistência Social, Dra. Maritânia Gonçalves, além de coordenadores de cursos de fisioterapia, terapeutas ocupacionais e diretores de hospitais e clínicas da região.

Em seu discurso, Dr. Rodrigo Medina destacou que a nova sub-sede permitirá ao Conselho atuar de maneira mais eficaz no planejamento e na execução de ações que beneficiem profissionais e usuários dos serviços de saúde no Oeste da Bahia. “Em apenas cinco meses de gestão, organizamos nossa estrutura e hoje entregamos uma nova subsede, promovendo uma maior aproximação com os profissionais e a comunidade local”, afirmou.

A nova unidade começará a funcionar na terça-feira (29), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão visitar a subsede pessoalmente ou entrar em contato pelo telefone 71 3045-4242 ou pelo e-mail [email protected]. Usuários que recebem atendimento em serviços de fisioterapia e terapia ocupacional e desejam esclarecer dúvidas sobre as profissões ou os serviços disponíveis poderão também buscar informações presencialmente ou, em caso de denúncias, acessar o site do CREFITO-7.