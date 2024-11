Barroso afirma estar preocupado ao comentar sobre plano golpista: “O Brasil não era assim”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou, nesta quinta-feira (21), que está “preocupado” com as “atitudes agressivas” recentemente presenciadas pelos brasileiros. “Estou sobretudo preocupado porque o Brasil não era assim”, afirmou em conversa com jornalistas, em São Paulo.

O ministro comentava sobre o caso do homem-bomba que arremessou explosivos contra o Supremo Tribunal Federal, na semana passada e sobre a operação realizada pela Polícia Federal que investiga o planejamento de um golpe de Estado, envolvendo os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.