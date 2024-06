Barroso critica “negócios que vivem de engajamento” após posse de Cármen

A nova presidente do TSE assume o posto deixado por Moraes com discurso de combate à desinformação e críticas às redes sociais

O presidente do STF, Roberto Barroso, participou da solenidade de posse de Cármen Lúcia como presidente do TSE nesta 2ª feira (3.jun), na sede do Tribunal Letícia Pille Bruna Aragão 3.jun.2024 (segunda-feira) – 23h28



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Roberto Barroso, criticou nesta 2ª feira (3.jun.2024) “modelos de negócios que vivem de engajamento” porque, segundo ele, nesses modelos, o ódio “traz mais engajamento” do que a “fala moderada”. Deu a declaração depois da posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Por trás do biombo da liberdade de expressão, muitas vezes se esconde esse modelo de negócio que, para ganhar dinheiro, fomenta o ódio e ameaça jogar a humanidade em um abismo incivilizado, tanto que todos nós estamos enfrentando essa dificuldade em todas as áreas, todos os países do mundo estão procurando uma solução”, declarou a jornalistas.

Os comentários de Barroso vão na mesma esteira das declarações feitas por outras autoridades durante a posse. Tanto as falas da nova presidente do TSE, como de seu antecessor, o ministro Alexandre de Moraes, foram direcionadas à importância do combate à desinformação e à atuação de Cármen Lúcia à frente das eleições municipais deste ano.

Ao falar sobre desinformação, Barroso afirma que o Brasil vive, hoje, um “momento delicado”.

“As desinformações, as notícias fraudulentas, as teorias conspiratórias vêm comprometendo a liberdade de expressão. É muito delicado o que nós vivemos. A liberdade de expressão é essencial para a democracia”, afirmou.

O presidente do STF também voltou a elogiar a ministra e disse que “acha ótimo” que será ela quem presidirá o TSE durante o processo eleitoral de 2024.

“As eleições municipais são mais difíceis de administrar porque são muitos candidatos e a justiça fica, de fato, sobrecarregada. A ministra Cármen é uma pessoa experiente”, disse.

CÁRMEN LÚCIA NO TSE Esta não é a 1ª vez que Cármen Lúcia assume o cargo, já tendo presidido a Corte de abril de 2012 a novembro de 2013. Na ocasião, ela se tornou a 48ª presidente do TSE, e a 1ª mulher a ocupar o posto.

A ministra foi eleita em 7 de maio para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que está de saída da Corte Eleitoral. A votação foi simbólica, uma vez que é tradição que o ministro com mais tempo na casa assuma a Presidência.

Moraes completou seu 2º biênio no TSE. Ele assumiu como ministro efetivo em 2020. Sua saída abre uma vaga na Corte, que será ocupada pelo ministro André Mendonça, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na mesma cerimônia desta 2ª (3), o ministro Nunes Marques –também indicado ao STF por Bolsonaro– foi empossado como vice-presidente do TSE. Ocupa o lugar deixado por Cármen Lúcia.

Quem é Cármen Lúcia A ministra nasceu em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e completou 70 anos em abril. É graduada em Direito pela PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica), universidade na qual também é professora. Tem mestrado em Direito Constitucional pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Indicada ao STF pelo presidente Lula para substituir Nelson Jobim, Cármen integra o Supremo há 17 anos. Foi presidente da Corte de 2016 a 2018.

QUEM É NUNES MARQUES Kassio Nunes Marques, 52 anos, é natural de Teresina, capital do Piauí. Formado em Direito pela UFPI (Universidade Federal do Piauí), também tem mestrado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa e pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

Atuou como advogado e foi juiz do TRE-PI (Tribunal Regional Eleitoral do Piauí) de 2008 e 2011. Também foi desembargador e vice-presidente do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em Brasília (DF). Ele integra o STF desde 2020, depois de ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello.