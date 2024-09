Barroso defende urnas eletrônicas: ‘infraudável’ e ‘inhackeável’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, reafirmou a integridade do sistema de votação eletrônico brasileiro, classificando-o como “infraudável” e “inhackeável”. Durante uma palestra que abordou a aplicação de inteligência artificial no Judiciário, Barroso fez uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente questionou a segurança das urnas eletrônicas. Barroso, que ocupou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em 2021, ressaltou que as urnas não estão conectadas à internet, o que aumenta sua segurança. Ele também mencionou que cada uma das 500 mil urnas utiliza pen drives, um fator que contribui para a proteção do sistema contra fraudes. O presidente do STF não deixou de ironizar Bolsonaro, que se autodenomina “imorrível”, “imbrochável” e “incomível”, em meio a suas críticas às urnas eletrônicas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA