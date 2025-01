Barroso elogia desempenho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, elogiou o “extraordinário desempenho” de Fernanda Torres, no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e ressaltou que a história triste vivida pela personagem durante a ditadura é uma história que deve ser lembrada para não se repetir.

Fernanda Torres conquistou, neste domingo (5/1), o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui. A vitória não apenas traz um marco inédito para o Brasil, já que foi a primeira vez que uma atriz brasileira levou a estatueta, como aumenta a expectativa para a indicação da artista e do longa ao Oscar.

Com a conquista do Globo de Ouro, Fernanda ultrapassou uma barreira que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve tão perto de romper em 1999, quando foi indicada ao mesmo prêmio por Central do Brasil, também sob a direção de Salles, mas não venceu. O fato se repetiu no Oscar do mesmo ano.

Em suas redes sociais Barroso falou: “Ainda Estou Aqui é um filme que retrata os males de uma ditadura: arbítrio, tortura, assassinatos e desaparecimento forçado de pessoas. E faz isso na perspectiva original do sofrimento de uma família. Com arte, poesia e sensibilidade. Belíssima direção de Walter Salles e notável desempenho dos atores. O prêmio dado a Fernanda Torres por seu extraordinário desempenho reverencia o seu talento e dedicação, assim como resgata para o mundo uma história triste, que todos devemos trabalhar para que não se repita”.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, também comentou o prêmio: “Emocionante e merecida a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de melhor atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”. Repetindo os passos da mãe, Fernanda leva nossa cultura e nossa história adiante! Viva o cinema nacional! Parabéns!”, disse Gilmar na rede social X.