Barry Keoghan desabafa após ser acusado de trair Sabrina Carpenter

(FOLHAPRESS) – Barry Keoghan compartilhou no X (antigo Twitter) um desabafo após receber várias críticas sobre o fim do seu relacionamento com a cantora Sabrina Carpenter. O ator de “Saltburn” e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” negou que o término da relação tenha ocorrido por causa da modelo do OnlyFans Breckie Hill. “Eu só posso sentar e aguentar até certo ponto”, começou Keoghan, reclamando dos ataques de ódio que disse ter recebido nos últimos dias.

Ele contou que chegou a desativar seu perfil na rede por causa dos comentários. “As mensagens que recebi não deveriam ser lidas por ninguém. Mentiras absolutas, ódio, comentários nojentos sobre minha aparência, caráter, como sou como pai e todas as outras coisas desumanas que você possa imaginar. Destruindo meu caráter e tudo pelo que trabalhei muito duro e defendo”, lamentou.

Keoghan continuou lamentando e lembrou que é pai de um menino de dois anos com a ex-parceira Alyson Sandro. “Quero que meu filho seja capaz de admirar seu pai, ter total confiança em mim e saber que estarei com ele, não importa o que aconteça. Preciso que vocês se lembrem de que ele terá que ler TUDO sobre seu pai quando for mais velho. Por favor, sejam respeitosos com todos. Obrigado.”

Ele e Carpenter começaram a namorar no início de 2023, e há uma semana começaram a circular relatos sobre o fim do relacionamento. No entanto, segundo a revista People, a separação foi atingida por especulações de que o ator traiu a cantora, embora nenhum dos dois tenha confirmado o motivo do término.

A influenciadora Breckie Hill também usou suas redes para se pronunciar e afastar os rumores. “Eu nunca nem encontrei esse homem na minha vida. A única vez que o vi foi na minha televisão, assistindo ‘Saltburn’,” afirmou Hill.

