Base de prefeito eleito de Irecê terá 13 dos 15 vereadores na Câmara Municipal

O prefeito eleito de Irecê, Murilo Franca (PSB), vai contar com nada menos do que 13 dos 15 vereadores eleitos. Da bancada aliada, o partido de Murilo Franca elegeu três vereadores, entre eles o mais votado da Câmara Municipal, Fabiano Bia, que teve 1.975 votos, ou 4,88% dos sufrágios válidos; e o segundo da lista, o atual presidente da Câmara, Kel de Valdereis, que obteve 1.699 votos, ou 4,19%.

A terceira mais votada também foi do PSB, Izânia Matos, com 1.381 votos, ou 3,41%. Os únicos oposicionistas eleitos foram Toinho do Judô (Republicanos) e Edla Fernandes (Agir), com 1.006 votos e 669 votos, 2,48% e 1,65%, respectivamente.

Os demais eleitos foram: Aurélio Dourado (MDB) – 1.292 votos – 3,19%; Moisés Filocre (PSD) – 1.193 votos – 2,94%, Daniel (PT) – 1.131 votos – 2,79%, Erlan Figueredo (Avante) – 1.079 votos – 2,66%, Magno (PSD) – 1.043 votos – 2,57%, Pedro Sodré (Rede) – 941 votos – 2,32%, Edilson Cachoeira (Rede) – 855 votos – 2,11%, Paulino Bento (PSD) – 851 votos – 2,10%, Marquinhos da Ótica (Avante) – 771 votos – 1,90% e Taise Torres (PT) – 748 votos – 1,85%.

Em Irecê, Murilo Franca, apoiado pelo prefeito Elmo Vaz, venceu Figueredo (PDT), que recebeu apoio do ex-prefeito Luizinho Sobral. O placar foi de 21,6 mil votos contra 18,4 mil sufrágios, 54,02% ante 45,98%, respectivamente.