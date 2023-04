Base de Tarcísio vai comandar comissões mais estratégicas da Alesp

São Paulo – PL e Republicanos, dois dos partidos que integram a base governista na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), presidirão as comissões mais cobiçadas da Casa: Constituição e Justiça (CCJ) e Finanças e Orçamento, respectivamente.

As duas siglas já ocupam postos estratégicos para o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp, com o deputado André do Prado (PL) na presidência da Assembleia, o líder do governo na Casa, Jorge Wilson “Xerife do Consumidor” (Republicanos).

Também ficou com o PL, sigla que acomoda a bancada bolsonarista, a corregedoria da Alesp, que deixará nas mãos do deputado Alex de Madureira as análises de denúncias contra parlamentares por quebra de decoro.

Comissões estratégicasO partido comandado por Valdemar Costa Neto ainda não definiu qual deputado da bancada presidirá a CCJ. A comissão é a mais visada nas casas legislativas porque analisa a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam no Parlamento, antes de eles seguirem para as comissões temáticas e votação no plenário.

Responsável por elaborar a pauta das sessões da comissão, o presidente da CCJ pode facilitar ou dificultar a tramitação de projetos de interesse do governo, como a proposta de privatização da Sabesp, uma das promessas de campanha de Tarcísio. Com 13 deputados, a CCJ é a maior comissão da Casa.

Já a comissão de Finanças, com 11 membros, é vista como a segunda mais importante por avaliar os gastos do governo. Cabe a ela discutir e fazer alterações no Orçamento anual elaborado pelo Executivo. Além disso, ela também tem o poder de interferir em trabalhos de outras comissões.

A comissão de Finanças será comandada pelo deputado Gilmaci Santos (Republicanos), que havia sido cotado tanto para a presidência da Casa quanto para a liderança do governo, mas acabou preterido.

Os membros de cada uma das 21 comissões permanentes da Alesp foram divulgados no Diário Oficial da última sexta-feira (14/4). Embora as votações que definirão os presidentes de cada uma delas só ocorrerão nesta semana, os comandos dos colegiados já são previamente acertados pelas bancadas.