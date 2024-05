Bastidores: em reunião, Lula expõe queixa de ministros sobre Rui Costa

O presidente Lula expôs, na reunião ministerial comandada por ele na noite dessa segunda-feira (13/5), no Palácio do Planalto, a queixa de alguns de seus ministros com o atual chefe da Casa Civil, Rui Costa.

De acordo com relatos de três ministros ouvidos pela coluna, Lula contou na reunião que costuma receber reclamações de outros ministros de que Rui trata os colegas como se fosse superior a eles.

Lula, então, afirmou que Rui não era chefe dos demais ministros, mas ponderou que o auxiliar tem o papel de cobrar os outros integrantes do governo e que muitas das cobranças são em nome do próprio presidente.

Rui cobrou ministro dos Portos Na mesma reunião em que Lula expôs queixas sobre Rui, o ministro da Casa Civil deu uma bronca nominal no atual titular da pasta de Portos e Aeroportos, o deputado licenciado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Rui reclamou de informações conflitantes anunciadas pelo ministro em relação ao prazo para a reabertura do aeroporto de Porto Alegre, que está fechado após ser alagado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O chefe da Casa Civil afirmou que os ministros precisam ter cuidado com algumas informações, sobretudo quando partem do setor privado, como no caso da concessionária que administra o aeroporto.

O próprio Lula também deu bronca em seus ministros na reunião. Ele voltou a pedir que sua equipe tenha cautela na hora de “anunciar publicamente uma ideia” e que só faça anúncios após a medida estar acordada internamente.

“Cada ministro que for falar, e cada ministra, tentar falar sempre a mesma coisa que está acontecendo. Não ficar dizendo coisa que não está acontecendo ou ficar inventando coisa que ainda não discutiu”, afirmou o presidente.