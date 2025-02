Bateu o carro ou moto? Veja o que você precisa fazer em seguida

Mesmo sendo um motorista ou piloto excelente, habilidoso e cauteloso, saiba que, infelizmente, ao sair de casa com seu carro ou moto, você corre o risco de se envolver em um acidente de trânsito, independentemente de quem seja o culpado. Por isso, nesse momento é muito importante saber o que fazer após uma batida.

Bati o carro, e agora? No momento do acidente, muitos condutores pensam imediatamente em chamar a Polícia Militar, mas nem sempre isso é necessário. A seguir, saiba tudo sobre como agir após um acidente.

O que você deve fazer logo após a batida?

As ações após a batida de um carro dependem do que aconteceu no acidente, estando ligado principalmente ao fato de haver ou não vítimas. A seguir, saiba o que fazer em cada uma das situações.

Batida com ferido ou vítima fatal

Se infelizmente você se envolveu em um acidente que resultou em pelo menos uma pessoa ferida ou morta, a sua primeira ação deve ser acionar as autoridades. Ligue imediatamente para o SAMU (telefone 192) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Na sequência, chame a polícia por meio do 190 para que a ocorrência seja registrada.

Nunca mexa com a vítima, pois você pode piorar as lesões dela. Caso a batida resulte em vítimas graves ou fatais, envolva um condutor embriagado ou cause danos ao patrimônio público, preserve o local do acidente, pois as autoridades realizarão uma perícia. É essencial sinalizar a pista com o triângulo de emergência e também deixar o pisca alerta de cada veículo ligado.

É essencial lembrar que o seguro DPVAT não está mais em vigor. Em 31 de dezembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que revogou a retomada do seguro obrigatório para veículos.

No entanto, caso você seja uma vítima do acidente, pode recorrer à justiça para ter danos reparados. Por exemplo, contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social podem pedir benefícios previdenciários. O ideal é procurar um bom advogado para receber orientações sobre como agir nessa situação.

Batida sem vítimas

Em uma batida sem vítimas, com pouco ou nenhum dano aos veículos, que ainda possam se locomover, retire-os o mais rápido possível da rua. Isso porque o art. 178 do Código de Trânsito estabelece que o condutor deve garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Caso não faça isso, o motorista ou piloto poderá receber uma multa média, que resulta em 4 pontos na carteira e no pagamento de R$ 130,16 ao governo, valor que deve ser utilizado para melhorias no trânsito.

Após retirar os veículos da rua, veja o que ocorreu com os automóveis e converse com o outro condutor, de forma calma e civilizada, para ver quem vai arcar com os prejuízos. Não é necessário chamar a polícia nesse momento.

Homem fotografando os veículos após uma colisão – Imagem: Gray StudioPro no Freepik

Lembre-se também de tirar foto do acidente para poder realizar todos os trâmites necessários caso tenha seguro. Os registros também são importantes como provas do que realmente aconteceu. Lembre-se de anotar o horário e local da batida. Também salve o contato da outra pessoa envolvida.

Não é obrigatório fazer um boletim de ocorrência, mas é recomendado porque algumas seguradoras exigem esse documento. Caso você não tenha sido o culpado pela batida e, mesmo assim, não consiga um acordo com o outro condutor, o ideal é entrar com uma ação judicial, solicitando uma indenização pelo prejuízo causado ao seu veículo.

É essencial ter em mãos um orçamento do conserto em três oficinas diferentes, pois a média dos valores será o que você vai pedir inicialmente na justiça.

Coisas que você precisa saber sobre o reparo do veículo

Existem diversas situações que geram dúvidas após uma batida em que o veículo sofre alguns danos. O primeiro ponto é: quem causa o acidente, seja por imprudência, negligência ou imperícia, deve arcar com os prejuízos causados. A seguir, veja exemplos de situações que podem acontecer.

Pessoa dirigindo com sono

Por exemplo, uma pessoa que dirige ou pilota com sono, de acordo com o portal Jus Brasil, pode ser enquadrada em uma multa leve por conduzir o veículo sem atenção ou cuidado. O valor é de R$ 88,38, além de 3 pontos na carteira.

No entanto, se ela causar um acidente precisa arcar com os danos. Tudo fica ainda pior se a batida resultar em morte, pois o condutor pode ser condenado por homicídio culposo, com detenção de 2 a 4 anos e suspensão da CNH.

Condutor dirigindo na contramão

Uma pessoa que dirige ou pilota na contramão comete uma infração gravíssima, a qual resulta em multa de R$ 293 e sete pontos na carteira. Se causar uma batida com danos ao veículo, ele deve pagar os prejuízos. Em um acidente com vítimas ele poderá responder criminalmente e ser preso.

Acidente por falhas mecânicas no veículo

Em caso de acidentes causados por falha mecânica no veículo, como no freio, por exemplo, o proprietário do automóvel é totalmente responsabilizado, pois é dever dele realizar os procedimentos de manutenção necessários para garantir a segurança do carro ou moto no trânsito. Essa informação consta em uma ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP. Clique aqui e confira!

