Batida de carro vai para a Justiça e Bocardi enfrenta novos problemas

O ex-apresentador Rodrigo Bocardi, 49, enfrenta um processo judicial relacionado a um acidente de carro envolvendo sua esposa, Ana Claudia, que dirigia o veículo no momento da colisão. O caso ocorreu em 2024, quando a Land Rover do casal bateu no carro de um jovem. Após o acidente, Bocardi conduziu as negociações e indicou uma oficina para o conserto do automóvel. No entanto, o atraso na entrega do veículo levou o proprietário a entrar na Justiça.

A Justiça de São Paulo determinou, em decisão preliminar, que o veículo seja consertado e entregue em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10 mil. Segundo a juíza Márcia de Mello Alcoforado Herrero, “os documentos trazidos na inicial indicam a probabilidade do direito do autor, pois evidenciam que a ré assumiu que arcaria com o prejuízo e seu veículo seria entregue na data designada”. O carro está na oficina desde setembro de 2024, e o mérito do processo ainda não foi julgado.

Áudios anexados ao processo mostram uma conversa entre Bocardi e o proprietário do carro, na qual o ex-apresentador afirma que queria resolver a situação de forma justa e que “dinheiro não é problema”. “Eu quero só resolver o negócio. O dinheiro não é problema para mim […] Tanto que eu não tenho seguro. Eu estou preocupado em fazer o negócio que é correto, que é certo”, afirmou Bocardi.

O motorista, no entanto, contesta o orçamento apresentado por não incluir os custos de mão de obra e destaca que busca apenas o que considera justo. “Independentemente do patrimônio que você tem, eu acredito que o justo é o justo”, declarou. Procurada, a defesa do casal não retornou às tentativas de contato. O espaço segue aberto para manifestações.

