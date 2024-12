Batida entre veículos no entroncamento de Amargosa deixa duas pessoas mortas

Um acidente de trânsito ocorrido neste sábado (28) na Rodovia Santos Dumont BR-116, na altura do KM 543, trecho que compreende o entroncamento de Amargosa, próximo a Milagres, deixou duas pessoas mortas. Um automóvel colidiu com uma carreta e, os ocupantes do carro, não resistiram.

As informações apuradas pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Noatícias, são de que o veículo de passeio tentava atravessar a pista quando houve a colisão com a carreta-cegonha.

Os corpos das vítimas, de identidade não revelada, foram removidos ao Instituto Médico Legal de Itaberaba, também no interior do estado.