Batmóvel à venda? Famoso automóvel das telonas é anunciado; confira valor

A Warner Bros. anunciou a venda de uma série limitada de Batmóveis, oferecendo aos fãs e colecionadores a chance de adquirir uma das réplicas mais icônicas do universo do Batman. Ao todo, são apenas dez unidades do veículo, que podem ser adquiridas por meio do site da Wayne Enterprises. Cada Batmóvel está disponível por US$ 3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 17,2 milhões.

Inspirados no modelo apresentado no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), os veículos são construídos com atenção detalhada à precisão e à estética do modelo cinematográfico. A estrutura é composta por fibra de carbono e o carro pesa 2,5 toneladas. Equipado com um motor V8 da General Motors, o Batmóvel entrega 532 cavalos de potência. A engenharia inclui um chassi tubular de aço aeronáutico e uma carroceria fabricada com materiais como Kevlar, vidro e metal.