Bayern de Munique vence Heidenheim e dispara na liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique consolidou sua posição de liderança no Campeonato Alemão ao derrotar o Heidenheim por 4 a 2 em uma partida realizada na Allianz Arena. Com essa vitória, o time bávaro alcançou 33 pontos após 13 jogos, mantendo uma vantagem de seis pontos sobre o Eintracht Frankfurt, que soma 27, e de sete sobre o Bayer Leverkusen, atual campeão, que tem 26. Durante o confronto, o Bayern demonstrou um controle absoluto, com mais de 80% de posse de bola.

O primeiro gol da partida foi anotado por Upamecano, que cabeceou para o fundo das redes após um escanteio cobrado por Kimmich. O Heidenheim conseguiu igualar o placar com um gol de Honsak, que se aproveitou de um erro na defesa adversária. No segundo tempo, o Bayern voltou a assumir a dianteira com um gol de Musiala, que entrou no segundo tempo — o atacante ainda fez mais um nos acréscimos. Além dele, Goretzka também deixou sua marca O Heidenheim ainda conseguiu fazer mais um gol, anotado por Dorsch, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

A situação na tabela foi favorecida pelo empate do Eintracht Frankfurt com o Augsburg, que terminou em 2 a 1. Ainda sonhando com o bicampeonato, Bayer Leverkusen derrotou o St. Pauli por 2 a 1.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA