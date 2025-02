Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir e horário do jogo da Bundesliga

Nesta sexta-feira, 07 de fevereiro, Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam em partida válida pela 821ª rodada da Bundesliga. O jogo acontece a partir das 16h30 (horário de Brasília) e será disputado no Allianz Arena, em Munique.

Onde assistir Bayern de Munique e Werder Bremen pela Bundesliga?

O confronto entre Bayern de Munique e Werder Bremen pela Bundesliga será transmitido ao vivo pelo sportv, OneFootball (streaming) e CazéTv (Youtube).

Possíveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim e Guerreiro; Kimmich e Palhinha; Sane, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Zetterer; Pieper, Veljkovic e Jung; Weiser, Stage, Lynen e Kabore; Schmid e Ducksch; André Silva.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Leia mais:

O Bayern de Munique é o líder da competição e abriu seis pontos de vantagem ao vencer o Holstein Kiel por 4 a 3 na última rodada. A equipe soma 51 pontos em 20 jogos disputados.

O Werder Bremen, por sua vez, venceu a primeira partida de 2025 contra o Mainz 05, por 1 x 0. No primeiro turno do Campeonato Alemão, o Bayern goleou o Werder Bremen, fora de casa, por 5 a 0, no dia 21 de setembro de 2024.

