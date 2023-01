BBB 23: Anitta será a primeira atração musical da semana

O BBB 23 chegou e o público já imagina como serão as primeiras festas do reality show. Para a alegria dos internautas, a cantora Anitta vai aparecer nesta quarta-feira (18) para animar os confinados da casa mais vigiada do Brasil.

A famosa vai entrar na residência em uma ação da marca Rexonas, segundo apuração do colunista Lucas Pasin, do UOL. A última apresentação da “Girl from Rio” aconteceu em 2018, antes do “boom” internacional e da entrada de famosos no reality show.

Ainda na programação desta semana, os confinados vão ganhar um cooler e um trio elétrico na quinta-feira, além de outra festa na sexta-feira. A quantidade de festas no programa é para aumentar a temperatura do jogo e que os participantes tenham interações conturbadas para ter mais brigas e descendência.

Vale lembrar que os internautas estão esperando as primeiras brigas, já que na edição passada, o elenco foi do “paz e amor” e quase não houve desentendimento entre eles.