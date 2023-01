BBB 23: Como vai funcionar a dinâmica do Quarto Secreto

A dinâmica do Quarto Secreto, aproveitada por Arthur Aguiar em 2022 e Carla Diaz em 2021, agora estará nas mãos de Fred Nicácio e Marília, ou de Key Alves e Gustavo, as duplas que disputam o primeiro paredão da edição do BBB23.

Na “eliminação”, que acontece nesta terça (24), uma das duplas deixará a casa e ficará no cômodo escondido. O restante dos brothers acreditará que eles estão realmente saindo da casa.

Entre o momento do paredão e a quinta-feira (26), os dois “eliminados” ficarão no Quarto Secreto. Eles terão regalias no cômodo mas quis serão ainda não foi revelado pela emissora. Nas últimas edições, o “eliminado” tinha acesso às câmeras da casa e alguns outros poderes.

A partir da quarta (25), depois da “eliminação”, uma nova votação estará disponível. Desta vez, o público deverá escolher um da dupla para deixar a casa de vez na quinta-feira (26). Então, o mais votado sairá do Quarto Secreto para o “mundo real”, enquanto o outro voltará para a competição