BBB 23: edição tem número recorde de participantes negros

Pela primeira vez em mais de 20 anos de estreia do reality, metade dos participantes do Big Brother Brasil são pessoas negras. Antes da atual edição, de número 23, o recorde de pessoas não-brancas era da edição de 2021, com nove participantes.

De acordo com o “Nós Negros” do portal UOL, são 11 os negros que estão na disputa pelo prêmio final do BBB 23.

BBB 23: saiba quem são os participantes negros:

Aline Wirley

Nascida em São Paulo, a artista de 41 anos é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio, de seis anos. O casal vive um relacionamento aberto.

Com sua vitória no reality show da SBT, “Popstar”, em 2002, Aline se tornou parte da banda Rouge, uma das mais populares no Brasil no início dos anos 2000. Participou, ao longo de sua carreira, em diversas produções de teatro musical, como “Tim Maia: Vale Tudo”, e da última temporada da competição “The Masked Singer”, da Globo.

Domitila Barros

A modelo, atriz e ativista pernambucana foi a primeira imigrante negra a ser coroada Miss Alemanha, durante os 100 anos da história do concurso.

Para o GShow, Domitila afirmou que gostaria de ter a sua história conhecida pelos brasileiros. “Não acho justo a Europa me aplaudir de pé e aqui ninguém saber que existo. Quero que se apropriem da minha história para fazer dela ferramenta de mudança na vida deles”.

Fred Nicácio

O médico é natural de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais quando uma avó teve o neto atendido por Fred no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao conhecer um médico preto, a senhora pediu uma foto.

Fred já foi apresentador do programa Queer Eye Brasil e atualmente vive um relacionamento aberto com o seu marido, o cirurgião-dentista Fabio Gelonese.

Com 1,80m de altura, se considera uma pessoa espaçosa, mas afirmou no portal GShow que não vai se diminuir para caber em lugar nenhum. “Nem vou ficar me expandindo para poder ocupar lugares que não são meus. Eu sou desse tamanho e vou ficar em lugares onde me cabe”, completa.

Kassia Marvvila

A cantora de pagode participou da quinta temporada do The Voice Brasil quando tinha 17 anos. Além disso, foi apresentadora do TVZ e lançou o álbum “Marvvila na Área (Ao Vivo)” em 2022.

Marvvila começou a cantar na igreja aos 5 anos e hoje, aos 23 anos de idade, já participou do Espaço Favela do Rock in Rio.

Gabriel Santana

O ator esteve recentemente na novela das nove da Globo, “Pantanal”, interpretando Renato, o filho mau caráter de Tenório (Murilo Benício). Ele tem 23 anos e se diz fã de BBB.

“Quando surgiu a proposta, eu imaginava tudo, menos o BBB. Fiquei surpreso, mas topei na hora”.

Cezar Black

O soteropolitano de 34 anos é concurseiro e se define como “muito sorridente, de bem com a vida”. Ao falar sobre o que fará com o prêmio se ganhar o reality, Cezar revela que, apesar de trabalhar muito, não largaria o emprego na área da Enfermagem.

“Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda”, explica. Determinado e obstinado, Cezar diz que não pensa na conquista da fama ao entrar no BBB, mas sim no prêmio. “Sou uma pessoa muito ambiciosa. Corro muito atrás do que eu quero”, conclui.

Paula Freitas

Paula foi uma das escolhidas pelo público para entrar no reality a partir da Casa de Vidro, cujo resultado foi anunciado nesta quinta, 12. Nordestina, é natural de Jacundá, no estado do Pará, e formada em Biomedicina, profissão que a permitiu cuidar da família e custear os estudos do irmão.

A sister se define como alegre e tagarela, sensível mas alto-astral: “Comigo não tem tempo ruim”. Para ela, o BBB é um vale-tudo, e seu maior objetivo é conquistar o prêmio, cotado para ser o maior da história do programa.

Sarah Aline

A psicóloga e analista de diversidade compartilhou com o GShow que se considera “uma mulher muito segura, muito intensa” e, aos 25 anos, às vezes sente estar na faixa dos 38/40.

O seu interesse no BBB começou durante a 18ª edição do programa. “O BBB era proibido na minha casa por causa da religião e acho que minha paixão começou por ser proibido. Só sabia as notícias na escola”, explica.

A paulista também garantiu ao GShow que gosta muito de sair para dançar. “Sou impulsiva, que aproveita a noite como se fosse a última. Tem que falar: ‘Sarah, chega! Vai pra casa’”, confessa.

Sarah Aline no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Ricardo Camargo

Aso 30 anos, o biomédico, natural de Aracaju, no Sergipe, deixou a capital para cuidar de moradores de uma comunidade em Ribeirão Preto (SP).

Seu objetivo com o prêmio é poder cursar Medicina e se tornar um médico geriatra, além de trazer sua família para São Paulo. “Antes de falecer, meu pai me pediu para cuidar da minha mãe e irmã”, confessa.

Bruno Nogueira

O atendente de Farmácia é alagoano e tem 32 anos. Ele diz ser do tipo animado e que vai gerar entretenimento na casa. “O Brasil vai conhecer o meu VRÁ!”, avisa. “Vou incendiar, participar com tudo, beber todas, se jogar. Sou inimigo do fim. Eu sou Pipoca raiz com muito orgulho!”.

Bruno vai entrar no Grupo Pipoca. Ele diz que se espelha em Lady Gaga na vida e que todo dia acorda ouvindo música da Anitta.

Tina Calamba

Jornalista e modelo, Tina tem 29 anos e é angolana. Mora no Brasil há 8 anos e escolheu São Paulo como nova casa. É analista de marketing e mãe de duas meninas.

A ex-Miss Benguela diz ser competitiva e promete dar trabalho nas provas, pois se preparou bem. “Fiz treinos intensivos para isso. Vou até o meu limite. Se perco fico com raiva, me puno na academia e malho o dobro”.

Ela luta muay thai e diz que adora mudar o visual.