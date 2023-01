BBB 23: Marvvila levou suposto golpe de Ludmilla no começo da carreira

A lista do BBB 23 saiu nesta quinta-feira (12) e as polêmicas envolvendo os famosos que estão no Camarote já começaram a circular. A cantora Marvvila, de 23 anos, é do ramo do pagode e teria sido prejudicada no começo da carreira.

A jovem foi convidada para gravar a música “Não é por Maldade”, com a cantora Ludmilla para o projeto Numanice. A canção fez tanto sucesso que acabou revelando Marvvila para o mundo do pagode e do samba, um lugar que poucas mulheres conseguem alcançar.

No entanto, com a ascensão de Marvvila, Ludmilla resolveu frear esse sucesso da artista novata, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Em OFF. Isso porque a esposa de Brunna Gonçalves não estaria gostando nada da gravadora ter dado muita atenção à jovem e deletou o vídeo do YouTube e das plataformas digitais.

Com isso, Marvvila perdeu cerca de 1 milhão de ouvintes por mês. A canção acabou sendo gravada com Sorriso Maroto e a atual confinada do BBB 23 não conseguiu se projetar de maneira orgânica na música virtual.