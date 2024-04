BBB 24. Beatriz se irrita e abandona brincadeira: “Não jogam pra mim”

TV Globo/Reprodução

1 de 1 Bia, do BBB24,olha para Davi enquanto conversam – Metrópoles – Foto: TV Globo/ReproduçãoQuinta série, é você? Beatriz Reis se irritou com os colegas de confinamento do BBB 24, nesta quinta-feira (11/4), e abandonou uma brincadeira no gramado da casa. Ela, Isabelle, Davi, Alane e Matteus jogavam altinha, mas Bia não gostou de ser “excluída do jogo”.

“Vocês não jogam pra mim, fica difícil, né?!”, disse Beatriz, dando as costas para os outros brothers, que questionaram o motivo de sua chateação.

Veja o vídeo:

Não julgo a bia, eu era igualzinho quando tinha 4 anos…#BBB24 pic.twitter.com/uEmusgZSA4

— Ícaro Prazeres (@icaroprazeres90) April 11, 2024

No quarto da casa, Bia, Alane e Isabelle discutiram sobre o assunto e tentaram explicar o motivo de “excluírem” a sister.

“A gente não tem noção para onde a bola vai, eu não consigo direcionar”, tentou explicar Alane. “Não acredito que você presumiu isso por uma coisa que nem faz sentido”, completou a paraense.

Na web, internautas criticaram a atitude de Beatriz e compararam a sister com uma criança. “Não julgo a bia, eu era igualzinho quando tinha 4 anos…”, disse um.

Beatriz Reis está no Paredão desta quinta com Davi e Isabelle, e é a favorita para deixar a casa segundo as enquetes parciais. Veja aqui!

