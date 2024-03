BBB 24: Davi se refere a pessoas trans como “coisa” e causa revolta

Davi Brito foi acusado de transfobia após uma fala no BBB 24. Em papo com Isabelle e Matteus, o brother comentou sobre as festividades de Carnaval e se referiu a pessoas trans como “coisas”. O tema causou polêmica na web.

“O cara beijar no Carnaval, tu sabe que pode tá beijando até uma coisa que ele não queria beijar”, comentou o brother. “Já pensou, Davi?”, completa Isabelle, enquanto Matteus cai na risada.

“Vai confiar, irmão, você é louco…”, finalizou o baiano, favorito a levar o prêmio do BBB 24 para casa.

Veja:

davi: “o cara beijar no carnaval tu sabe que pode tá beijando até uma ‘COISA’ que ele não queira beijar, vai confiar irmão cê é louco..”

TRANSFOBIA REGIONAL CHECK pic.twitter.com/V6tOgJ2hRu

— @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 25, 2024

Web se revolta No X, antigo Twitter, internautas apontaram que a fala de Davi foi transfóbica e criticaram os constantes comentários preconceituosos do brother.

“Quem aqui ainda torce pro Davi, depois de transfobia e LGBTQIA+fobia devia se tratar muito. É absurdo ver uma galera que vive ou apoia a causa compactuando com isso por pura alienação de favoritismo. É doentio da parte de vocês até”, disse um internauta.

“Será que a Dona Dea vai dar um livro pro Davi sobre transfobia?”, questionou outro, citando a mais recente polêmica envolvendo a mãe de Paulo Gustavo e Yasmin Brunet.

“Eu nem consigo mais rir de ‘gíria regional’. Hoje em dia bate um desespero desse povo batendo palma pra transfobia, homofobia, machismo, gaslighting e tudo em nome da militância seletiva que só vê racismo contra o Davi”, disparou um terceiro.

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina Reprodução

Davi Reprodução/ Globoplay

Davi Brito Reprodução/ Globoplay