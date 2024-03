BBB 24: enquete aponta eliminação de brother com folga. Veja quem é

Reprodução/ Globoplay

1 de 1 Davi no BBB24, mostrando como Wanessa a agrediu – Metrópoles – Foto: Reprodução/ GloboplayO jogo do BBB 24 nunca esteve tão agitado como agora, com a expulsão de Wanessa Camargo do reality show por agressão contra Davi Brito. O Paredão da semana, que tem Michel, Davi e Alane na berlinda, prova que o favoritismo do público mudou.

De acordo com a parcial da enquete do UOL, Michel seria eliminado com 61,94% dos votos, enquanto Davi aparece com 36,75%. Já Alane tem somente 1,31% da preferência do público.

Como foi formado o Paredão? A formação do Paredão já começou com Davi na berlinda, após atender o Big Fone. O participante teve a chance de puxar alguém para a eliminação, e decidiu levar Yasmin Brunet para a disputa pela preferência do público.

Lucas Henrique, Líder da semana, votou em Michel para ir direto ao Paredão. O participante não poderá disputar a prova Bate e Volta. Com seis votos, sendo de Giovanna Pitel com peso dois por arrematar o Poder Coringa, a casa escolheu Alane para a berlinda.

Na prova Bate e Volta, Yasmin levou a melhor e poderá ficar na casa mais vigiada do Brasil por mais uma semana.

