BBB 24: enquete aponta favoritismo de famoso no Paredão do reality

1 de 1 Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique no BBB 24 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA noite do último domingo (25/2) foi de emoção para os participantes do BBB 24 com a formação de mais um Paredão. Dessa vez, Fernanda, Rodriguinho e Lucas Henrique lutam para se manter na casa mais vigiada do Brasil.

O resultado será revelado nesta terça-feira (27/2). Entretanto, antes disso, as enquetes apontam que há possibilidades de reação de um dos brothers da berlinda. Para saber quem será eliminado do BBB 24, você pode acompanhar as enquetes disponíveis. Clique aqui para votar e ver a parcial.

Como foi formado o Paredão no BBB 24? Beatriz, Líder da semana, colocou Rodriguinho direto na berlinda. Isabelle, que fez dupla com Beatriz na Prova do Líder, teve uma indicação e indicou Lucas Henrique. Leidy Elen, com o Poder Coringa da palavra, indicou Fernanda.

Já a casa escolheu, com 9 votos, MC Bin Laden para competir por uma vaga na casa. Na prova bate e volta, MC Bin Laden levou a melhor e escapou da votação popular.

