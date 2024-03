BBB 24: enquete aponta que sister deve ser eliminada com rejeição

O 15º paredão do BBB 24 será decidido neste domingo (31/3) de Páscoa. Com Beatriz, Giovanna e Fernanda no paredão, a casa vai perder uma sister e formar o TOP 9 da edição.

Fernanda está disparada na frente das colegas de confinamento. Cotada como a próxima eliminada, ela soma uma porcentagem de quase dois terços das intenções de voto e se aproxima de uma rejeição.

Fernanda bbb

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

CarusoGiovanna no BBB 24

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Fernanda BBB 24

Fernanda no BBB24 Foto: Reprodução

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram

beatriz bbb24

Beatriz Foto: Globo/Divulgação

Às 10h40, a fluminense estava com 63,59% das intenções de voto do público, segundo a enquete do UOL. Na sequência, Giovanna tem 22,7% e Beatriz soma 13,71%.

Vale lembrar que na última quarta-feira (27/3), Fernanda aparecia como primeira opção para vencer o programa na enquete do mesmo site. Agora, no entanto, ela voltou a cair para a segunda posição e saiu de 40,61% da preferência do público para 27,59%, ficando atrás de Davi, que assumiu os mais de 40%.