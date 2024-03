BBB 24: saiba o que diz namorado de Pitel sobre a “relação” com Lucas

A troca de flertes entre Giovanna Pitel e Lucas Henrique vem dando o que falar nas redes sociais, principalmente após Camila Moura, ex de Buda, declarar o fim do relacionamento por conta da situação no BBB24. Internautas se questionaram, então, sobre o namorado de Pitel e qual é sua reação com as atitudes da amada no reality.

Pitel namora Weslley Toledo há 10 anos e os dois moram juntos em Maceió, Alagoas. Há cerca de três anos, os dois vivem um relacionamento aberto.

À coluna Play, do jornal O Globo, o rapaz de 24 anos contou que o casal decidiu abrir a relação, pois Lucas precisava viajar muito a trabalho.

“A gente não fala com quem a gente “ficou”, e isso acontece quando eu estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo”, disse Weslley.

Flerte com Lucas Buda Na última festa do BBB24, Lucas Buda flertou com Pitel e chegou a fazer uma declaração para a colega de confinamento. “Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana de Emicida.

“Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Pouco depois, Camila mostrou uma mala na casa do ex-casal e fotos do casamento dos dois rasgadas e jogadas no lixo. Com a atitude, ela coleciona mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.